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Общество

Пропавший в лесу в Приморье мужчина найден

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Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Обнаруженный спасателями в лесу мужчина жив, состояние здоровья удовлетворительное, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

1 августа в 16 часов 40 минут пропавший в районе села Нововладимировка молодой человек обнаружен спасателями в лесном массиве. Состояние здоровья удовлетворительное. В настоящее время спасатели доставляют спасённого в населённый пункт.

Напомним, парень 1995 года рождения пропал еще 28 июля. Уйдя в лесной массив в районе села Нововладимировка  он не вернулся.

31 июля в около 9 часов утра для оказания помощи убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.

Силы и средства: к поискам было привлечено восемь человек и две единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю пять человек и одна единица техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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