В исправительную колонию пытались передать сим-карты в поздравительных открытках

Попытка передачи запрещенных предметов была пресечена сотрудниками ГУФСИН

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

При досмотре корреспонденции на имя осужденных сотрудники обнаружили и изъяли сим-карты, спрятанные ухищренным способом – внутри поздравительных открыток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН России по Приморскому краю.

Предотвратить передачи запрещенных предметов на режимную территорию удалось благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения. Осматривая письмо на имя одного из осужденных, цензор заметила в поздравительной открытке выпуклую область. В ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что внутри открытки спрятана сим-карта. Спустя несколько дней аналогичным образом сим-карту пытались передать уже другому осужденному.

Запрещенные предметы были изъяты, в отношении отправителей писем составлены протоколы об административном правонарушении.

Сообщается, что за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.