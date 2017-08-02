Вор-рецидивист украл коробку для пожертвований детскому дому во Владивостоке

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке перед судом предстанет злоумышленник, который обвиняется в краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

В ходе предварительного следствия установлено, что преступление совершил ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который освободился из исправительной колонии в 2013 году.

Находясь в помещении одного из крупных городских торговых центров, он похитил короб для пожертвований, установленный там Приморским краевым отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

В похищенном коробе находились денежные средства, предназначенные для благотворительных целей – на помощь интернатам, детским домам, коррекционным школам, социальным учреждениям, малообеспеченным и многодетным семьям.

Благодаря системе видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность похитителя. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что сразу после кражи потратил денежные средства на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дел передано в суд для дальнейшего разбирательства.