Илья Лагутенко стал ответственным за романтику во всех галактиках

Презентация нового клипа группы Мимий Тролль состоялась 1 августа

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Известная группа Мумий Тролль презентовала в сети 1 августа новый клип на песню «Ответственный за романтику», сообщает РИА VladNews.

Данная композиция войдет в новый альбом группы Мумий Тролль «СеверозападХВосток», релиз которого запланирован на конец года.

Сообщается, что видео появилось благодаря сотрудничеству Ильи Лагутенко с Little Big Production – петербургской командой «креативных хулиганов» - музыкантов, видео-блогеров, авторов ироничных видео и клипов, собирающих десятки миллионов просмотров на youtube.

В клипе, снятом в эстетике и стилистике ретро-фантастических фильмов, Илья Лагутенко появляется в образе МумийТрона – космического пирата-злодея.

Изначально Илья Лагутенко стоит за «пультом управления» космического корабля, а затем мы его уже видим в идиллическом березовом лесу, вместе с дочерью, которую, как оказывается, похитили пришельцы и романтик перевоплощается в МумийТрона. И мстит!

Отметим, что новая песня прозвучит на большом концерте Илья Лагутенко во Владивостоке, который состоится 3 августа в Фетисов Арене.