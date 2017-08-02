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Государство обзавелось оптовой партией контрабандных лампочек во Владивостоке

Суд признал московскую компанию виновной в совершении административных правонарушений
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Ленинский районный суд Владивостока вынес постановление о конфискации 13 тысяч осветительных приборов, ввезенных из Китая с нарушением таможенных правил: московская логистическая компания ввезла из Китая 40-футовый контейнер со светодиодными лампами и влагозащищенными светильниками под видом более дешевых индикаторных панелей, предназначенных для использования в рекламных целях. Кроме того, на ввезенные осветительные приборы отсутствовали документы, подтверждающие безопасность их использования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Дальневосточной оперативной таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров (ч.1 ст.16.2 КоАП России) и несоблюдения запретов и ограничений на их ввоз (ст. 16.3 КоАП России).

Товароведческая экспертиза установила стоимость незаконно ввезенных ламп и светильников, она составила 6,4 миллиона рублей.

Ленинский районный суд признал компанию виновной. В соответствии с вынесенным судом постановлением незаконно ввезенные товары конфискованы и обращены в федеральную собственность.

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