Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов

За сутки в приморской столице произошло 77 ДТП

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во вторник сотрудники ГАИ составили 69 протоколов по нарушению ПДД пешеходами, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего за сутки во Владивостоке граждане нарушили ПДД 293 раза: это 7 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, 14 не пристегнутых по правилам детей, 29 протоколов по фактам тонировки не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 1 авто, за рулем которого находился злостный неплательщик штрафов. Автолюбители 73 раза нарушили правила парковки.

Остановлено 8 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители.

На дорогах столицы Приморья произошло 77 ДТП, из которых 48 - с материальным ущербом. Составлено 7 европротоколов.