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Доллар начал падать

Где во Владивостоке выгодно приобретать отечественные валюты?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня, 2 августа: доллар США составляет 59.84 рублей, а евро - 70.73 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что до конца августа стоимость доллара останется в пределах от 59 до 61 рублей, что в очередной раз не дает отечественной валюте укрепить свои позиции. Также эксперты уверены, что рубль и дальше будет снижать позиции, ввиду напряженных отношений между Россией и США.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Роял Кредит Банке за 60.40 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 59.70 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 71.45 рубль, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 70.45 рублей за один евро.

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