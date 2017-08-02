Фура "разложилась" в ночь со вторника на среду на выезде из Владивостока: френч устроил ДТП со снесением леерного ограждения, прицеп перегородил две полосы трассы по Маковсковского из имеющихся трех, сообщает РИА VladNews. Большегруз простоял поперек трассы всю ночь (с полуночи); с утра собирается большая пробка на выезд.
Фура разложилась по трассе во Владивостоке
Авария произошла около полуночи на выезде из городаВладивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.
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