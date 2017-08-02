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Общество

На базе «Комета» доступен бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома»

Ежемесячно это популярное место отдыха посещают более 70 000 человек
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

«Ростелеком» продолжает предоставлять бесплатный доступ к Wi-Fi в самых популярных местах отдыха Владивостока. Гости и жители столицы Приморского края теперь могут воспользоваться услугой на базе отдыха «Комета», сообщает Ростелеком.

Ежемесячно это популярное место отдыха посещают более 70 000 человек. Теперь они могут воспользоваться интернетом в любое время с любых устройств, которые поддерживают подключение по Wi-Fi (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.).

«Бесплатный Wi-Fi в общественных местах – это уже норма и очень большой плюс в современном сервисе. Где бы не находился человек, он всегда привык быть онлайн. Ведь зачастую даже на отдыхе нам бывает нужно оперативно отправить рабочее письмо или хочется поделиться фото и видео с родными или друзьями», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей «Rostelecom Free WiFi», пройти авторизацию (ввести номер мобильного телефона) и получить код доступа.

Общественные Wi-Fi сети «Ростелекома» соответствуют всем требованиям российского законодательства.

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