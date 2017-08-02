Вор-гастролер предстанет перед судом во Владивостоке

Злоумышленник работал по заранее разработанной схеме

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Житель Кемеровской области обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в период времени с октября 2016 г. по январь 2017 г. фигурант совершил на территории города Владивостока 6 краж из коттеджей, откуда ему удалось похитить имущество на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Злоумышленника привлекали дорогостоящие предметы кожгалантереи, наручные часы, денежные средства в валюте Российской Федерации, долларах США, корейских вонах, гонконгских долларах и др.

Действовал он по одной и той же схеме: проникал в коттеджи ночью (когда потерпевшие спали), путем взлома окон на первых этажах, а однажды воспользовался незапертой дверью. При этом в трех случаях злоумышленник не смог завершить начатое преступление, так как его спугнули проснувшиеся хозяева.

Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника, который уже вернулся в Кемеровскую область. По месту жительства подозреваемого в г.Белово был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи, которые позднее возвращены потерпевшим.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.