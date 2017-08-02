Малолетняя девочка пострадала в аварии с участием двух малолитражек

Столкновение автомобилей произошло на Снеговой Пади во Владивостоке

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В утреннем столкновении двух малолитражек во Владивостоке пострадала 8-летняя девочка, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Starlet во время движения со стороны улицы Адмирала Горшкова в сторону улицы Анны Щетининой не выдержал безопасную дистанцию с автомобилем Nissan March (под управлением 38-летней женщины). Столкновение произошло около дома №40 по улице Адмирала Горшкова.

Находившаяся в Nissan девочка 2008 года рождения получила теменной области, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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