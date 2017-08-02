Пьяный приморец предстанет перед судом за смертельно ДТП

Обвиняемый взял автомобиль у своего отчима

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Житель Михайловского района обвиняется в угоне транспортного средства, а также за нарушение ПДД, находясь за рулем в алкогольном состоянии, в результате чего погиб человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в мае 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомашину и совершил на ней смертельное ДТП.

Так, без цели хищения, он неправомерно завладел автомобилем марки Mazda Demio, принадлежащий отчиму. Выехав со двора дома, фигурант предложил своим знакомым покататься с ним по с. Васильевка.

Осуществляя движение на транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.