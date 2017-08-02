Три авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, три авиарейса из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Один рейс отменен.

Так, рейс авиакомпании Аэрофлот SU-1701, следующий по маршруту Владивосток — Москва/Шереметьево, задерживается на 1 час 50 минут. Вылет планировался в 8 часов 25 минут, но перенесся на 10 часов 15 минут.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-51, следующий по маршруту Владивосток — Кавалерово, задерживается на 1 час. Вылет планировался в 8 часов 40 минут, но перенесся на 9 часов 40 минут.

Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6-385, следующий по маршруту Владивосток — П-Камчатский, задерживается на 2 часа. Вылет планировался в 12 часов 30 минут, но перенесся на 14 часов 30 минут. Время регистрации на рейс: 12:30-13:50.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-521, следующий по маршруту Владивосток — Дальнегорск, отменен.