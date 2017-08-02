Пьяный приморец предстанет перед судом за смертельно ДТП 09:31, 02 августа Пьяный приморец предстанет перед судом за смертельно ДТП
Три авиарейса из Владивостока задерживаются 09:19, 02 августа Три авиарейса из Владивостока задерживаются
Один междугородний рейс из Владивостока отменен 09:08, 02 августа Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Новостная лента
Август, 02 среда
09:41
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
09:41
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
09:41
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
09:31
Пьяный приморец предстанет перед судом за смертельно ДТП
09:19
Три авиарейса из Владивостока задерживаются
09:08
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:59
Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 2 августа Адреса
08:57
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 2 августа Адреса
08:43
Во Владивостоке переменная облачность, местами слабая морось
08:16
Гороскоп на 2 августа
07:25
В Приморском крае стартует первый этап международного конкурса «Морской десант-2017»
06:33
В Приморье сократят количество аварийно-опасных участков дорог
06:02
Крупную партию сомнительной наваги задержали в Приморье
05:01
Юные артисты из Владивостока представили балетный спектакль «Русалочка» в 19 городах Китая Видео
04:28
Приморская столица отметит День Воздушно-десантных войск
03:07
Специалисты проводят контроль качества ремонта владивостокских дорог Видео
02:21
Во Владивостоке детей с ограниченными возможностями здоровья приглашают на мастер-классы и экскурсии
01:28
В Хабаровском крае обнаружен золотой самородок весом 10,3 кг
00:32
У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа
Август, 01 вторник
23:06
Спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
22:10
В учреждениях образования Владивостока продолжаются ремонты
21:38
Уссурийск остался без света из-за аварии на электростанции
21:00
Фэншуй прогноз на август Эксклюзив
20:27
Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые
20:21
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
19:45
Представители коренных малочисленных народов Приморья отправятся в автопробег
19:14
Календарь стрижек на август-2017
18:32
В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина
18:01
Завтра Владивосток утром окутает туман
17:47
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
17:44
Женщина погибла в ДТП в Приморье
17:34
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
17:23
Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Три авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, три авиарейса из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Один рейс отменен.

Так, рейс авиакомпании Аэрофлот SU-1701, следующий по маршруту Владивосток — Москва/Шереметьево, задерживается на 1 час 50 минут. Вылет планировался в 8 часов 25 минут, но перенесся на 10 часов 15 минут.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-51, следующий по маршруту Владивосток — Кавалерово, задерживается на 1 час. Вылет планировался в 8 часов 40 минут, но перенесся на 9 часов 40 минут.

Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6-385, следующий по маршруту Владивосток — П-Камчатский, задерживается на 2 часа. Вылет планировался в 12 часов 30 минут, но перенесся на 14 часов 30 минут. Время регистрации на рейс: 12:30-13:50.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-521, следующий по маршруту Владивосток — Дальнегорск, отменен.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:08, 02 августа 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 2 августа
08:59, 02 августа 2017 Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 2 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 2 августа
08:57, 02 августа 2017 Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 2 августа

Плановое отключение

Во Владивостоке переменная облачность, местами слабая морось
08:43, 02 августа 2017 Во Владивостоке переменная облачность, местами слабая морось

В крае местами кратковременный дождь

Гороскоп на 2 августа
08:16, 02 августа 2017 Гороскоп на 2 августа

День будет благоприятным

В Приморье сократят количество аварийно-опасных участков дорог
06:33, 02 августа 2017 В Приморье сократят количество аварийно-опасных участков дорог

Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в крае

Юные артисты из Владивостока представили балетный спектакль «Русалочка» в 19 городах Китая
05:01, 02 августа 2017 Юные артисты из Владивостока представили балетный спектакль «Русалочка» в 19 городах Китая

«Русалочка» - не первый спектакль, который юные артисты представили