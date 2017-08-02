Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 2 августа

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Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

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