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Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 2 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

Байкальская ул.3А, 4,

Башидзе ул.10, 12, 14, 16,

Двенадцатая ул.1,

Добровольского ул.27, 29, 31, 33,

Залесная ул.1, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 35, 4А, 4Б,

Зейская ул.4,

Изумрудная ул.2,

Казанская ул.9,

Капонирная ул.1А,

Клары Цеткин ул.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31,

Красного Знамени пр-кт 38, 42,

Крыгина ул.1, 11, 3, 5, 6, 9,

Лесная ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23Д, 24, 25, 25Б, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 5, 6, 7, 9,

Набережная ул.12, 16, 20,

Окатовая ул.10, 12, 12А, 14, 16, 54, 56, 6, 60, 8,

Партизанский пр-кт11, 30,

Розничная ул.29, 33, 37,

Русская ул.57Ж, 57Н, 57П, 57Р, 57Т, 57Ф,

Самарская ул.8,

Стрельникова ул.12,

Тигровая ул.7,

Толстого ул.30, 35, 38, 40, 42, 44, 44А, 46,

Читинская ул.4,

Энгельса ул.49, 51, 55, 57, 59, 61,

Яблоневая ул.11, 3, 82, 84, 9А

 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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