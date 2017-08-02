Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 2 августа

Сегодня, 2 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
Адреса:
Байкальская ул.3А, 4,
Башидзе ул.10, 12, 14, 16,
Двенадцатая ул.1,
Добровольского ул.27, 29, 31, 33,
Залесная ул.1, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 35, 4А, 4Б,
Зейская ул.4,
Изумрудная ул.2,
Казанская ул.9,
Капонирная ул.1А,
Клары Цеткин ул.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31,
Красного Знамени пр-кт 38, 42,
Крыгина ул.1, 11, 3, 5, 6, 9,
Лесная ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23Д, 24, 25, 25Б, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 5, 6, 7, 9,
Набережная ул.12, 16, 20,
Окатовая ул.10, 12, 12А, 14, 16, 54, 56, 6, 60, 8,
Партизанский пр-кт11, 30,
Розничная ул.29, 33, 37,
Русская ул.57Ж, 57Н, 57П, 57Р, 57Т, 57Ф,
Самарская ул.8,
Стрельникова ул.12,
Тигровая ул.7,
Толстого ул.30, 35, 38, 40, 42, 44, 44А, 46,
Читинская ул.4,
Энгельса ул.49, 51, 55, 57, 59, 61,
Яблоневая ул.11, 3, 82, 84, 9А
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.