Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 13:30, отменен.
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 13:30, отменен.
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