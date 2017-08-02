Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 2 августа

Сегодня, 2 августа, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 17.00.
Адреса:
Борисенко 72, 74, 76, 92,
Сахалинская 32, 32а, 32б.
Причина отключения: Ремонтные работы УК.
Время отключения: с 09.00 до 17.00.
Адреса:
Бородинская 12,
Гамарника 1-14, 18,
Иртышская 4а, 6, 8, 10а,
Пр-т 100 лет Вл-ку 64б
Время отключения: с 09.00 до 16.00.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Шошина 23, 25, 29, 31, 33, 35.