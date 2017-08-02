Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 2 августа

Плановое отключение

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 09.00 до 17.00.

Адреса:

Борисенко 72, 74, 76, 92,

Сахалинская 32, 32а, 32б.

Причина отключения: Ремонтные работы УК.

Время отключения: с 09.00 до 17.00.

Адреса:

Бородинская 12,

Гамарника 1-14, 18,

Иртышская 4а, 6, 8, 10а,

Пр-т 100 лет Вл-ку 64б

Время отключения: с 09.00 до 16.00.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Шошина 23, 25, 29, 31, 33, 35.