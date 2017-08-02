В крае местами кратковременный дождь

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+30 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, местами слабая морось. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C, в пригороде до 25 °C. Температура воды в Амурском заливе +23 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +24...+26 °C.



В Находке переменная облачность,без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23...+25 °C.