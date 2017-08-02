Крупную партию сомнительной наваги задержали в Приморье

Рефрижератор остановили на федеральной трассе по пути в Хабаровск

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Инспекторы Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли доставку в Хабаровский край более 20 тонн полуразмороженной рыбы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На 265-м километре трассы "Хабаровск-Владивосток" сотрудники полиции остановили для проверки грузовик, перевозивший рефрежераторный контейнер. В нём блюстители закона обнаружили 20 тонн свежемороженной наваги сомнительного качества.

Замер сотрудниками Россельхознадзора температуры воздуха в контейнере показал, что рыба перевозилась при температуре -10 градусов, хотя на упаковке продукции производителем была указана допустимая температура - 18 градусов. Тем самым водитель нарушил действующее законодательство РФ.

Как правило, водители грузовиков нарушают температурный режим ради экономии топлива, несмотря на то, что употребление в пищу рыбопродукции перевозимой с нарушениями температурного режима может обернуться серьёзными пищевыми отравлениями.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области составили на нарушителя административный протокол. Водителю грозит ответственность по части 1 статье 10.6 КоАП РФ ("Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил"), что влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.