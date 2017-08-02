Юные артисты из Владивостока представили балетный спектакль «Русалочка» в 19 городах Китая

«Русалочка» - не первый спектакль, который юные артисты представили

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Вчера, 1 августа, юные танцоры детской школы искусств № 6 Владивостока завершили гастроли в Китае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Балетная труппа под руководством преподавателя ДШИ № 6 Надежды Дроздовой представила спектакль «Русалочка» в 19 городах Поднебесной.

а месяц гастролей юные артисты дали 23 спектакля, они выходили на сцену в Шанхае, Нинбо, Шаосине, Сюйчжоу и других городах Китайской Народной Республики. Также ребята посетили 3 балетные школы, где провели мастер-классы по хореографии. Несмотря на жёсткий график, воспитанники ДШИ познакомились с культурой и искусством Китая, посетив музеи, галереи и парки.

к сообщили в детской школе искусств № 6, «Русалочка» - новый спектакль на музыку Петра Чайковского, режиссёром и хореографом которого стала Надежда Дроздова. Музыкальное оформление спектакля создал звукорежиссер школы искусств Алексей Репников.

К слову, «Русалочка» - не первый спектакль, который юные артисты представили в Китае. Так, летом 2016 года воспитанники ДШИ № 6 объехали со спектаклем «Золушка» 16 китайских городов.