Приморская столица отметит День Воздушно-десантных войск

Автопробег стартует в 9:30 с остров Русский

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, во Владивостоке в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск пройдут автопробег и памятное мероприятие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главный организатор Дня ВДВ в приморской столице - общественная организация ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».

Как рассказали в «Союзе десантников», автопробег стартует в 9:30 с о. Русский и пройдет по маршруту: о. Русский – Академгородок – парк Победы. После этого в 11 часов состоится памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103).

Принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Воздушно-десантных войск приглашаются жители и гости Владивостока.