Специалисты проводят контроль качества ремонта владивостокских дорог

Мониторинг ремонтных работ ведётся в ежедневном режиме

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожно-строительные работы ведутся на 7 участках дорог.

1 августа специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока и представители ФКУ «Дальуправтодор» провели инспекционную проверку качества проводимых работ по Народному проспекту и улице Верхнепортовой. При помощи прибора для экспресс-контроля определили коэффициент уплотнения и качество асфальтобетона без взятия кернов (вырубок).

На Народном проспекте комиссия посмотрела также качество устраиваемого щебёночного основания на пешеходной зоне. Коэффициент уплотнения покрытия проверяющих удовлетворил. Несмотря на то, что ремонтные работы по Народному проспекту ведутся в соответствии с графиком, подрядной организации рекомендовано наращивать темпы выполнения строительных работ.

Проверка прошла и на улице Верхнепортовой, где в настоящее время ведутся работы по устройству бордюров, ремонт системы ливневой канализации и укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

«На улице Верхнепортовой совместно с подрядчиком взяли керны, провели замеры экспресс-прибором. Также сегодня-завтра будут результаты качества асфальтобетона из лаборатории. Пока всё в порядке», - отметил директор филиала ФКУ «Дальуправтодор» Алексей Игнатенко.

Стоит отметить, что мониторинг ремонтных работ ведётся в ежедневном режиме. У подрядных организаций проверяют документы на используемые в дорожном ремонте материалы, а также качество и сроки выполнения работ.