Во Владивостоке детей с ограниченными возможностями здоровья приглашают на мастер-классы и экскурсии

Увлекательные занятия пройдут в августе

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в этом году реализуется городской проект «Хрустальный мир», который включает в себя проведение мастер-классов и экскурсий для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Администрация города Владивостока приглашает родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, для участия детей в мероприятиях «Хрустального мира». Записаться можно по телефону 89149676560 (Наталья Игоревна), адрес электронной почты: hi@arteldv.ru.

Увлекательные занятия пройдут в августе по следующим направлениям:

«Творческая мастерская» (изготовление имбирного пряника, изготовление упаковки для имбирного пряника, декупаж шкатулок, роспись футболок, изготовление украшений из полимерной глины);

«Занимательные науки» (робототехника, мастер класс по 3D ручке, геология – сокровища под землёй, химическое шоу, занимательная физика);

«Кулинария и столовый этикет» (юный кондитер, креативная пицца, сказочное печенье, столовый этикет, правила поведения за столом);

«Театральное искусство» (класс актерского мастерства, сценическая речь, сценические движения, пантомима, пластика);

«Умелые руки» (песочная анимация, мыловарение, изготовление дымковской игрушки, роспись дымковской игрушки, оригами).

В сентябре планируется проведение экскурсий:

зоопарк Садгород,

усадьба Вавилово,

Ботанический сад-институт ДВО РАН,

Приморский океанариум,

Музей автомотостарины.

Для получения консультации по вопросу участия в «Хрустальном мире» необходимо обратиться в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока: ул. Ильичева, 15, каб. 39-а, 38, тел. 2 614-089, 2 614-397, адрес электронной почты: samusenko@vlc.ru

При выполнении творческих заданий каждому ребенку представится возможность проявить активную жизненную позицию и творческий потенциал. Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации приморской столицы, мастер-классы и экскурсии проводятся в целях преодоления социальной изолированности средствами творческой и игровой активности. Кроме этого, проведение этих мероприятий направлено на формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков, а также на включение детей–инвалидов в жизнь общества, их интеграцию в среду здоровых сверстников.