Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края 20:21, 01 августа Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края (Фото)
Женщина погибла в ДТП в Приморье 17:44, 01 августа Женщина погибла в ДТП в Приморье
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок 17:34, 01 августа На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
Новостная лента
Август, 02 среда
08:10
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
08:10
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
08:10
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
07:25
В Приморском крае стартует первый этап международного конкурса «Морской десант-2017»
06:33
В Приморье сократят количество аварийно-опасных участков дорог
06:02
Крупную партию сомнительной наваги задержали в Приморье
05:01
Юные артисты из Владивостока представили балетный спектакль «Русалочка» в 19 городах Китая Видео
04:28
Приморская столица отметит День Воздушно-десантных войск
03:07
Специалисты проводят контроль качества ремонта владивостокских дорог Видео
02:21
Во Владивостоке детей с ограниченными возможностями здоровья приглашают на мастер-классы и экскурсии
01:28
В Хабаровском крае обнаружен золотой самородок весом 10,3 кг
00:32
У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа
Август, 01 вторник
23:06
Спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
22:10
В учреждениях образования Владивостока продолжаются ремонты
21:38
Уссурийск остался без света из-за аварии на электростанции
21:00
Фэншуй прогноз на август Эксклюзив
20:27
Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые
20:21
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
19:45
Представители коренных малочисленных народов Приморья отправятся в автопробег
19:14
Календарь стрижек на август-2017
18:32
В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина
18:01
Завтра Владивосток утром окутает туман
17:47
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
17:44
Женщина погибла в ДТП в Приморье
17:34
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
17:23
Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций
17:12
Жительница Владивостока украла дорогой аксессуар в известном магазине в центре города Видео
17:01
Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам
16:49
Очередной автомобиль сгорел в Приморье Видео
16:37
Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов Фото
16:26
Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке Видео
16:12
На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России
16:01
V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

В Приморском крае стартует первый этап международного конкурса «Морской десант-2017»

Этап конкурса пройдет в условиях максимально приближенным к боевым
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В рамках проведения международных игр «АрМИ-2017», на полигоне Горностай в Приморском крае 2 августа стартует первый этап конкурса «Морской десант-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ,

Во время проведения первого этапа четыре команды морских пехотинцев из России, Венесуэлы, Ирана и Китая пройдут специальную дистанцию – «тропа разведчика».

В процессе ее прохождения команды численностью по 10 человек со штатным оружием будут преодолевать двухметровый забор, кирпичную стену, фасад здания, препятствие из колючей проволоки, попутно обезвреживая взрывные устройства и ведя бой с условным противником. Военнослужащим предстоит пройти проволочные сети на низких и высоких кольях, участок железной дороги с водопроводными трубами. В завершение морские пехотинцы проползут по подземному тоннелю, преодолеют участок канализации и ров с водой. Всего первый этап протяженностью 1200 метров будет включать в себя 19 препятствий.

Этап конкурса пройдет в условиях максимально приближенным к боевым. Результаты будут оцениваться слаженной работой не только всего личного состава подразделения, но и каждого военнослужащего в отдельности.

Международный конкурс по полевой выучке «Морской десант-2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
23:06, 01 августа 2017 Спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково

Начало соревнований 3 августа в 19 часов

V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа
16:01, 01 августа 2017 V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа

Дворовым командам следует подавать заявки в установленной форме

Владивостокский силач установит новый мировой рекорд
14:14, 01 августа 2017 Владивостокский силач установит новый мировой рекорд

Мероприятие пройдет в небольшом приморском городке

Во Владивостоке пройдут Международные армейские игры
19:46, 31 июля 2017 Во Владивостоке пройдут Международные армейские игры

Конкурсы пройдут на базе Тихоокеанского флота в период с 1 по 12 августа

Во Владивостоке пройдет краевой бильярдный турнир среди инвалидов
19:12, 31 июля 2017 Во Владивостоке пройдет краевой бильярдный турнир среди инвалидов

Начало - в 9 часов утра во вторник, 1 августа

ХК «Адмирал» одержал победу над сборной Кореи
13:19, 31 июля 2017 ХК «Адмирал» одержал победу над сборной Кореи

Счет матча 3:2

Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье
12:11, 31 июля 2017 Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье

Мероприятие объединило более двух тысяч участников со всей России