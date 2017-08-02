В Приморском крае стартует первый этап международного конкурса «Морской десант-2017»

Этап конкурса пройдет в условиях максимально приближенным к боевым

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В рамках проведения международных игр «АрМИ-2017», на полигоне Горностай в Приморском крае 2 августа стартует первый этап конкурса «Морской десант-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ,

Во время проведения первого этапа четыре команды морских пехотинцев из России, Венесуэлы, Ирана и Китая пройдут специальную дистанцию – «тропа разведчика».

В процессе ее прохождения команды численностью по 10 человек со штатным оружием будут преодолевать двухметровый забор, кирпичную стену, фасад здания, препятствие из колючей проволоки, попутно обезвреживая взрывные устройства и ведя бой с условным противником. Военнослужащим предстоит пройти проволочные сети на низких и высоких кольях, участок железной дороги с водопроводными трубами. В завершение морские пехотинцы проползут по подземному тоннелю, преодолеют участок канализации и ров с водой. Всего первый этап протяженностью 1200 метров будет включать в себя 19 препятствий.

Этап конкурса пройдет в условиях максимально приближенным к боевым. Результаты будут оцениваться слаженной работой не только всего личного состава подразделения, но и каждого военнослужащего в отдельности.

Международный конкурс по полевой выучке «Морской десант-2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель.