В Хабаровском крае обнаружен золотой самородок весом 10,3 кг

Его вес составляет 10,3 кг

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Николаевском районе Хабаровского края найден самородок золота весом 10,3 кг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Кусок драгоценного металла, который оказался самым крупным из всех когда-либо найденных в этом регионе, обнаружил бульдозерист, когда разравнивал отвалы на ручье Заманчивый в артели старателей «Заря».

Как пишут местные СМИ, рекордный по весу самородок был расколот бульдозером, поэтому он не представлял ценности для фонда драгоценных металлов. В связи с этим его пришлось переплавить.

Известно, что в 2011 году в артели старателей «Восток» был найден другой крупный самородок весом 7,5 килограммов.

Отметим, что Хабаровский край наряду с Магаданской, Амурской областями и Якутией является одним из лидеров добычи золота в России.