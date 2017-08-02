Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края 20:21, 01 августа Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края (Фото)
Женщина погибла в ДТП в Приморье 17:44, 01 августа Женщина погибла в ДТП в Приморье
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок 17:34, 01 августа На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
Новостная лента
Август, 02 среда
00:35
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
00:35
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
00:35
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
00:32
У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа
Август, 01 вторник
23:06
Спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково
22:10
В учреждениях образования Владивостока продолжаются ремонты
21:38
Уссурийск остался без света из-за аварии на электростанции
21:00
Фэншуй прогноз на август Эксклюзив
20:27
Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые
20:21
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
19:45
Представители коренных малочисленных народов Приморья отправятся в автопробег
19:14
Календарь стрижек на август-2017
18:32
В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина
18:01
Завтра Владивосток утром окутает туман
17:47
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
17:44
Женщина погибла в ДТП в Приморье
17:34
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
17:23
Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций
17:12
Жительница Владивостока украла дорогой аксессуар в известном магазине в центре города Видео
17:01
Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам
16:49
Очередной автомобиль сгорел в Приморье Видео
16:37
Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов Фото
16:26
Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке Видео
16:12
На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России
16:01
V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа
15:48
Жительница Владивостока на популярном сайте продавала опасные средства для похудения
15:36
Во Владивостоке начался ремонт дворовых территорий по федеральной программе Фото
15:24
В Приморье устранены все последствия июльских ливней
15:11
В Приморье остановили вагон протухающей рыбы
14:59
Фильм «На районе», отснятый во Владивостоке, получил рибейт
14:47
В Приморье задержан сбежавший осужденный
14:36
Гороскоп на август 2017 года
14:25
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа

Прибавка составила 200 рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Порядка 12 миллионов человек из числа работающих пенсионеров получат 200 рублей в качестве прибавки к пенсиям с 1 августа 2017 года. Об этом сообщил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ранее пресс-служба Пенсионного Фонда сообщала, что после перерасчета пенсий с учетом страховых взносов работодателями с августа работающие пенсионеры станут получать в среднем на 200 рублей больше.

Как подчеркнул Назаров, на сегодня в России работает порядка 30% пенсионеров.

По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, рост пенсии в стране отсутствует из-за медленного роста зарплат.

По мнению Владимира Назарова, необходимо возвращаться к индексации пенсий работающим пенсионерам. В частности, он сказал, что если не проводить индексацию, то в будущем пенсии у этой категории граждан будут совсем маленькими.

Напомним, что с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно предлагали вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина
18:32, 01 августа 2017 В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки
11:01, 01 августа 2017 Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки

А также гольф-клуб и курорт международного уровня

В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
10:24, 01 августа 2017 В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода

Новый проект представлен для реализации в четвертой ТОР региона

Поднимется ли евро до 72 рублей?
10:14, 01 августа 2017 Поднимется ли евро до 72 рублей?

Курс валют на 1 августа

Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»
05:06, 01 августа 2017 Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»

Документ опубликован на сайте Кремля

Стала известна презентационная инвест-программа III ВЭФ
04:00, 01 августа 2017 Стала известна презентационная инвест-программа III ВЭФ

Россия представит 32 проекта на сумму более 1,2 триллионов рублей

​​Вечный капитал Промсвязьбанка
14:08, 31 июля 2017 ​​Вечный капитал Промсвязьбанка

За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу