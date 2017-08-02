У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа

Прибавка составила 200 рублей

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Порядка 12 миллионов человек из числа работающих пенсионеров получат 200 рублей в качестве прибавки к пенсиям с 1 августа 2017 года. Об этом сообщил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ранее пресс-служба Пенсионного Фонда сообщала, что после перерасчета пенсий с учетом страховых взносов работодателями с августа работающие пенсионеры станут получать в среднем на 200 рублей больше.



Как подчеркнул Назаров, на сегодня в России работает порядка 30% пенсионеров.



По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, рост пенсии в стране отсутствует из-за медленного роста зарплат.



По мнению Владимира Назарова, необходимо возвращаться к индексации пенсий работающим пенсионерам. В частности, он сказал, что если не проводить индексацию, то в будущем пенсии у этой категории граждан будут совсем маленькими.



Напомним, что с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно предлагали вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.