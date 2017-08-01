Уссурийск остался без света из-за аварии на электростанции

Сегодня вечером, 1 августа, по всему Уссурийску и ближайших населенных пунктах произошло резкое отключение света, сообщает РИА VladNews.
Как рассказали корреспонденту РИА VladNews местные жители, город "погас" около 21:00. Электричество резко пропало по всему городскому округу.
По предварительным данным, на электростанции Уссурийск-2 произошла авария, в результате которой был обесточен весь город.
В настоящее время службы жизнеобеспечения города оперативно устраняют данную проблему, свет уже начал поступать в некоторые районы города.