Уссурийск остался без света из-за аварии на электростанции

В некоторые дома электричество вернулось спустя 30 минут

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня вечером, 1 августа, по всему Уссурийску и ближайших населенных пунктах произошло резкое отключение света, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews местные жители, город "погас" около 21:00. Электричество резко пропало по всему городскому округу.

По предварительным данным, на электростанции Уссурийск-2 произошла авария, в результате которой был обесточен весь город.

В настоящее время службы жизнеобеспечения города оперативно устраняют данную проблему, свет уже начал поступать в некоторые районы города.