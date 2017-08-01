Представители коренных малочисленных народов Приморья отправятся в автопробег

Акция посвящена празднованию 60-летия села Красный Яр

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В среду, 2 августа, в 09:00 во Владивостоке стартует автопробег, который завершится в селе Красный Яр Красноармейского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Участие в данной акции примут коренные удэгейцы, тазы, нанайцы и гольды. Данный автопробег посвящен 60-летию села.

По пути в Красный Яр участники посетят Центр сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края в Ольгинском районе, национальный парк «Зов Тигра» в Лазовском районе и национальный парк «Бикин» в Пожарском районе.

Маршрут завершится в Красноармейском районе в Красном Яре, где в субботу, 5 июля, пройдет национальный праздник, посвященный 60-летию села.