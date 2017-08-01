Завтра Владивосток утром окутает туман 18:01, 01 августа Завтра Владивосток утром окутает туман
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий 17:47, 01 августа Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
Женщина погибла в ДТП в Приморье 17:44, 01 августа Женщина погибла в ДТП в Приморье
Новостная лента
Август, 01 вторник
18:31
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:31
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
18:31
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
18:01
Завтра Владивосток утром окутает туман
17:47
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
17:44
Женщина погибла в ДТП в Приморье
17:34
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
17:23
Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций
17:12
Жительница Владивостока украла дорогой аксессуар в известном магазине в центре города Видео
17:05
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
17:01
Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам
16:49
Очередной автомобиль сгорел в Приморье Видео
16:37
Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов Фото
16:26
Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке Видео
16:12
На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России
16:01
V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа
15:48
Жительница Владивостока на популярном сайте продавала опасные средства для похудения
15:36
Во Владивостоке начался ремонт дворовых территорий по федеральной программе Фото
15:24
В Приморье устранены все последствия июльских ливней
15:11
В Приморье остановили вагон протухающей рыбы
14:59
Фильм «На районе», отснятый во Владивостоке, получил рибейт
14:47
В Приморье задержан сбежавший осужденный
14:36
Гороскоп на август 2017 года
14:25
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
14:14
Владивостокский силач установит новый мировой рекорд
14:01
Приморцев атакуют кишечные инфекции
13:50
Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
13:38
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних Фото
13:31
В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»
13:20
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной Видео
13:09
Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
12:59
За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:51
Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Завтра Владивосток утром окутает туман

В крае возможны дожди
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 августа, и завтра погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду

В крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14…+20 °С, на востоке +7…+12 °С, днем +19…+30 °С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура +20…+22 °С, в пригороде до +25 °С.

Завтра в приморской столице облачная погода, утром местами туман, слабая морось. Температура воздуха ночью +17…+20 °С, днем +19…+22 °С.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
17:47, 01 августа 2017 Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий

Всего за понедельник в приморской столице зарегистрировано 284 нарушения ПДД

Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций
17:23, 01 августа 2017 Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций

Работы по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций ведутся согласно муниципальному заказу

Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края
17:05, 01 августа 2017 Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края

Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно

Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам
17:01, 01 августа 2017 Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам

Специалисты проводят мониторинг цен на продукты

Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов
16:37, 01 августа 2017 Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов

В ближайшее время планируется начать ремонт на спортивных площадках на Громова, 12 и Русской, 13

Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке
16:26, 01 августа 2017 Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке

«Тайное» место было раскрыто

Во Владивостоке начался ремонт дворовых территорий по федеральной программе
15:36, 01 августа 2017 Во Владивостоке начался ремонт дворовых территорий по федеральной программе

Ремонт начался с демонтажа старых, разрушенных временем бордюров и асфальтового покрытия