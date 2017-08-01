Завтра Владивосток утром окутает туман

В крае возможны дожди

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 августа, и завтра погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду

В крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14…+20 °С, на востоке +7…+12 °С, днем +19…+30 °С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура +20…+22 °С, в пригороде до +25 °С.

Завтра в приморской столице облачная погода, утром местами туман, слабая морось. Температура воздуха ночью +17…+20 °С, днем +19…+22 °С.