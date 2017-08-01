В учреждениях образования Владивостока продолжаются ремонты

Новые спортзалы и замена окон

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В школах и детских садах Владивостока продолжают готовиться к новому учебному году – повсеместно ведутся ремонты, сообщает РИА VladNews cj ccskrjq yf ghtcc-cke;,e flvbybcnhfwbb ujhjlf/

На минувшей неделе была отремонтирована лестница, ведущая к школе №57. А возле школы №78 работы по установке лестничных маршей ведутся и сегодня. В школах №№50 и 42 ремонтируют спортзалы. А в школе № 9 – медицинский кабинет.

Новые кровли делают строители в школах №№74 и 21. В школах №№12 и 69 бригады рабочих меняют окна на пластиковые. Возле детского сада № 169 и школы №48 на территории оформляют новые асфальтовые дорожки. В садах № 18, 29 и 173 ремонтируют санузлы. В лицее №41 с нового учебного года будет обновленный пищеблок. А в саду №150 строители обновят фасад.

В этом году на ремонт учреждений образования выделено 208 млн. рублей. В том числе, на реализацию мер по безопасности (тревожные кнопки, ограждение, камеры видеонаблюдения и огнетушители) – 37 млн. рублей. 20 млн. – на энергосбережение в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Эти деньги использованы на вывоз и утилизацию старых люминесцентных ламп, закупку новых энергосберегающих светильников.

Напомним, одна из главных задач, поставленных главой Владивостока Игорем Пушкарёвым перед специалистами, и которую они ежегодно выполняют - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания.