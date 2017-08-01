Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий

Всего за понедельник в приморской столице зарегистрировано 284 нарушения ПДД

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы в минувший понедельник нарушили ПДД 284 раза; в 70 случаях нарушения вызвали ДТП (35 с материальным ущербом, 17 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 33 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 12 случаям пьяной езды, 21 эпизоду перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 17 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 50 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 11 автомобилей любителей быстрой езды.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 73 пешеходов, 12 водителей автобусов и 17 таксистов.