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Спорт

Спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково

Начало соревнований 3 августа в 19 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В четверг, 3 августа, во Владивостоке пройдет домашняя встреча в рамках командного чемпионата России по спидвею. В этот день спидвеисты «Востока» встретятся с клубом «Турбина». Гонка пройдет на треке стадиона «Авангард».

Отметим, спидвейный клуб «Восток» на последней домашней гонке, 26 июля, одержал победу, обогнав клуб «Октябрьский» со счетом 61:32. Таким образом, владивостокские гонщики закрепились на третьей строчке турнирной таблицы командного чемпионата России.

Администрация Владивостока и спидвейный клуб «Восток» приглашают жителей и гостей города поддержать любимую команду.

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