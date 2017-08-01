На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок

Во Владивостоке чуть не утонул ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел на Спортивной набережной. Во время купания ребенок начал тонуть и потерял сознание. Отдыхающие вовремя заметили что-то неладное и вытащили девочку на берег. Оказав первую помощь 12-летней девочке, очевидцы вызвали скорую. Ребенка доставили в реанимацию.
В пресс-службе УМВД по Владивостоку корреспонденту агентства сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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