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На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок

Девочку вовремя спасли отдыхающие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке чуть не утонул ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на Спортивной набережной. Во время купания ребенок начал тонуть и потерял сознание. Отдыхающие вовремя заметили что-то неладное и вытащили девочку на берег. Оказав первую помощь 12-летней девочке, очевидцы вызвали скорую. Ребенка доставили в реанимацию.

В пресс-службе УМВД по Владивостоку корреспонденту агентства сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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