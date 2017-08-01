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Политика и экономика

В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин в конце нынешней недели совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

"Президент на этой неделе будет на Дальнем Востоке", - сообщил Песков, пообещав проинформировать журналистов подробнее о маршруте главы государства позднее. "Соответственно, там, естественно, подготовка (к рабочей поездке) ведется", - добавил он, имея в виду возможное присутствие самолетов Спецотряда "Россия" в аэропортах в регионе.

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