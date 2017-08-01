Губки для мытья посуды опасны для здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования выяснили, что губки для мытья посуды опасны для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеканал "360".

В ходе исследования специалисты взяли 14 использованных губок для мытья посуды и определили число бактерий на них. Результат показал, что на один кубический сантиметр приходиться порядка пять умноженное на десять в десятой степени бактерий. Причем, в числе микроорганизмов и крайне опасные, вплоть до возбудителей пневмонии и менингита.

По словам специалистов, в неприятном запахе от губки тоже виноваты микробы - Moraxella osloensis, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Ни кипяток, ни моющее средство и микроволновка не дают полного уничтожения бактерий, именно поэтому губку для мытья посуды необходимо менять раз в неделю.