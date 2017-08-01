Месяц Земляной Обезьяны продлится с 7 августа по 7 сентября

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Месяц 戊申 Земляной Обезьяны продлится с 7 августа по 7 сентября. Фэншуй прогноз на август специально для РИА VladNews подготовил фэншуй клуб приморской столицы.

Кажется, что в августе еще продолжается яркое лето, но по китайскому календарю уже наступает сезон осени - время сухости, сбора урожая и подготовки к зимним холодам.

Особенности месяца.

1. Август - месяц важный и очень ответственный. Самая существенная его особенность - затмения луны и солнца. В это время обостряется нервозность и психическое напряжение, многие люди склонны совершать ошибки и принимать неверные решения. Поэтому, датам затмений следует уделить пристальное внимание.

7 августа, в 21 ч. 10 мин. по московскому времени произойдет лунное затмение.

А 21 августа, в 21ч. 30 мин. по московскому времени - солнечное затмение .

В эти дни, а также за несколько дней до и после не рекомендуется рисковать, начинать значительные дела, делать рискованные операции. В часы затмений не следует находиться на улице , чтобы не попасть под нежелательное воздействие светил. А в промежутке между затмениями нужно уделять особое внимание своим словам и поступкам, не стоит совершать ничего дурного и обременительного. Ведь печальные последствия от неправильных дел будут ощущаться очень долго.

2. Правитель августа - Обезьяна относится к категории Путешествующих Лошадей, которые наделены особым типом энергии, обеспечивающей подвижность, общительность, желание обмениваться

информацией. Месяц начинается в день, который идет против него, сталкивается и создает препятствия . Это означает, что в поездках, на транспорте возможны крупные неприятности. Поэтому готовится к поездкам и путешествиям нужно очень-очень серьезно , внимательно выбирая даты и направления.

3. В месяц Обезьяны меняется сезон, на смену жаркому лету приходит сухая осень, Огонь уступает место Металлу. Это означает, что сильными и активными становятся совсем другие элементы. Для тех людей, которым первая половина года не принесла радости и удачи, светлая полоса может начаться уже в конце августа. И наоборот, чья удача связана с Огнем, придется попридержать коней и начинать действовать более рационально и осторожно.

4. Еще одна особенность месяца - ретроградный Меркурий, который продолжит свое ретро движение с 13 августа по 5 сентября. Эта планета отвечает за скорость, мышление, обмен информацией, сообразительность и хорошую реакцию. Пока она движется в подобном режиме, не стоит начинать каких либо серьезных дел, связанных с обучением, юридическими мероприятиями, заключением крупных сделок и договоров. На всех ретроградный Меркурий будет оказывать разное влияние. Кто-то его не заметит, но для кого-то будет критическим. Все зависит от личного гороскопа. В китайской астрологии бацзы, Меркурий связан с Водой. Людям, у которых она ослаблена, но полезна, в этот месяц не стоит начинать никакие важные дела.

Здоровье. На что обратить внимание

В августе, месяц Земляной Обезьяны, проявляется иероглиф, символизирующий желудок. Поэтому, нужно уделить внимание желудку, селезенке и всей системе ЖКТ. Рацион и качество продуктов будут иметь в этот месяц особое значение. Через плохое питание болезни могут приходить легко и задерживаться надолго.

Сезон Металла усиливает в организме сухость, поэтому нужно увлажнять организм, достаточно пить, есть сочные продукты. Полезно много гулять у водоемов, дышать свежим воздухом, заниматься растяжкой и гимнастикой. Желательно уделять внимание таким качествам как лояльность, гибкость, мягкость, способность слышать и слушать.

Сезон Металла также обращает внимание на бронхо - легочную систему, у многих людей в это время могут обостриться хронические заболевания. В этом месяце могут потребовать внимания почки, моче - половая и гормональная системы.

В августе категорически не рекомендуется печалиться, грустить, испытывать беспокойство, страх, апатию. Эти состояния могут спровоцировать начало серьезных заболеваний. В противовес - свежий воздух, радость жизни, умеренная физическая активность и полноценное питание.

Энергия пространства.

Обращать внимание на информацию нужно в том случае, если в указанный сектор попадает входная дверь или квартира.

1/2 Центр. Посещает звезда болезней, которая может провоцировать заболевания крови, гормональной и моче - половой систем. Не беспокойте центральные комнаты, не жгите свечей, не зажигайте камин. Лечение: металлический звук поющей чащи, музыки ветра; тыква вулу.

9/1 Юго-восток. Один из лучших секторов месяца! Энергия молодая, свежая, активная, полезная для объединения и рождения нового. Чаще проводите здесь время, создавайте активность, решайте вопросы, связанные с полезными контактами, творческими проектами, потомством и планированием будущего.

5/6 Юг. Все такой же негативный. В этом месяце, при случайно активации, способен вызывать заболевания головы, кожи, зубов , а также проблемы у руководителей и старших мужчин в семье.

Не шумите и не создавайте активность в южных комнатах . Лечение: средство «Соль-вода-монеты», отсутствие огня и красного цвета.

7/8 Юго-запад. В этом месяце довольно перспективный и интересный. Комбинация звезд способна привлекать новых клиентов и хорошее вознаграждение за проделанную работу.

3/4 Запад. Комбинация звезд образует энергию, отвечающую за обучение, творчество, преподавание , но способную вызывать нервное возбуждение и истощение. Если ваша спальня находится на западе, будьте сдержаны в словах и обращайте внимание на здоровье печени и желчного пузыря.

2/3 Северо-запад. В этом месяце встречает звезду движения и динамичности, но споров и разногласий. Если заметите, что стали чаще ссориться и раздражаться , добавьте предметы красного цвета и уделите внимание желчному пузырю.

6/7 Север. Энергия месяца сулит ссоры, разбирательства, юридические споры, ранения. Реже

проводите здесь время и не создавайте активность.

4/5 Северо-восток. В этом месяце становится временно негативен. Не создавайте здесь активность, не шумите, не беспокойте стены, пол и потолок.

Лечение: металлический звук поющей чаши, музыки ветра или колокольчика; соль-вода-монеты, отсутствие огня и красного цвета.

8/9 Восток. Еще одно замечательное место! Энергия востока дает в этом месяце отличную активную, творческую, созидательную и денежную энергию. Чаще используйте восточные комнаты, будьте здесь активны, проводите важные мероприятия.

Энергия пространства будет оказывать на всех неодинаковое влияние . Это зависит от индивидуальных особенностей помещения и человека.

Где не стоит стучать, сверлить, забивать гвозди, разрушать стены и тревожить землю.

Юг, восток 2, северо-восток.

В каком направлении лучше не ездить

Для многих людей будут неблагоприятны поездки на юг и северо-восток.

Универсальный прогноз по году рождения

子 Крыса. Довольно ровный и органичный месяц. Помогает взаимодействовать , контактировать, решать важные вопросы. Но обращайте внимание на свои слова и манеру поведения, будьте лояльнее, мягче, не ввязывайте в ссоры и конфликты

丑 Бык. Месяц усиливает обаяние и внешнюю привлекательность, помогает нравиться окружающим и чувствовать радость жизни. Но будьте внимательны и осторожны в решении важных дел. Рисковать не стоит.

寅 Тигр. Рожденные в год Тигра, встречают личного разрушителя. Месяц создает препятствия, мешает двигаться вперед и достигать намеченные цели. В такое время не стоит начинать важные дела, они не смогут дать хорошие всходы.

卯 Кролик. Не получающий в течение года попутного течения, в этом месяце может взять передышку, решить важные дела, заработать, отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему месяцу, который будет полон волнений, стрессов и перемен.

辰 Дракон. Драконов ожидает весьма благоприятный и интересный месяц. Полезно больше общаться и контактировать, решать важные вопросы, привлекать и реализовывать новые возможности.

巳 Змея. Месяц активный и очень интересный. Могут появиться новые оригинальные идеи, а также возможности для их воплощения. Требуют внимания сердечно - сосудистая система, шея и голова.

午 Лошадь. Месяц нейтральный, не плохой и не сильно хороший. Большое значение имеет способность анализировать, планировать и придерживаться принятых алгоритмов.

未 Коза. Рожденные в год Козы, встречают волшебника любви, символическое созвездие, которое усиливает внутренний магнетизм, способность привлекать и улучшать отношения. Кроме того, они получают хорошие финансовые возможности, а при должном внимании и усердии смогут хорошо заработать.

申 Обезьяна. Месяц довольно ровный, скорее благоприятный. Его энергия дарит хорошие возможности, помогает наверстать упущенное и хорошо заработать. В этом месяце имеет особое значение способность спокойно и ясно мыслить, принимать взвешенные решения.

酉 Петух. Еще один не лучший месяц в году. Может усилиться романтический настрой , обостриться творческий потенциал. Общайтесь, планируйте, занимайтесь любимым творчеством. Однако, для денег и карьеры время пока не наступило.

戌 Собака . Месяц довольно подвижный и динамичный, дает возможность для поездок, активного общения и получения нужной информации. Но обратите внимание на свое здоровье, особенно на желчный пузырь и систему ЖКТ.

亥 Кабан. Энергия месяца помогает двигаться и общаться, продвигать свои планы и приближаться к намеченным целям. Но может повышаться обидчивость и внутренняя неуверенность. Полезно обратить внимание на печень и желчный пузырь.

Неблагоприятные дни

Разрушитель года (энергия, которая сталкивается с текущим годом ): 8, 20, августа и 1 сентября.

Разрушитель месяца (энергия, которая сталкивается с текущим месяцем): 7,19, 31 августа.

Ша года (энергия, которая вредит текущему году ): 7,8,9, 19,20,21, 31 августа и 1,2 сентября.

Ша месяца (энергия, которая вредит текущему месяцу) : 10,11,12, 22,23,24 августа и 3,4,5 сентября.

Условно благоприятные дни

13,15,17, 25,27,29 августа.

Август - месяц ответственный и довольно не простой. Постарайтесь провести его мягко и спокойно, без изнурительной активности и пустых мероприятий.