Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций

Работы по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций ведутся согласно муниципальному заказу

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В приморской столице с начала года демонтировано 296 незаконно размещенных рекламных конструкций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в управлении наружной рекламы и информации администрации Владивостока.

Так, в июле специалисты муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» демонтировали рекламные щиты по улицам Уборевича, Пушкинской, Суханова, на Военном шоссе, Океанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока и другим. Сначала владельцам этих конструкций направили предписания убрать объекты самостоятельно, но реакции не последовало. Поэтому городской комиссией по демонтажу незаконно установленных объектов было принято решение о сносе рекламных щитов.

«Эти рекламные конструкции размещались владельцами либо самовольно (без разрешений и договоров на установку и эксплуатацию), либо были установлены согласно действующему разрешению и договору, но срок договора и разрешения истек. Поэтому по решению комиссии рекламные конструкции были демонтированы», – отметили в управлении наружной рекламы и информации.

Работы по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций ведутся согласно муниципальному заказу и финансируются за счет городского бюджета. За выполненные работы и хранение собственникам щитов выставляют счет на оплату понесенных расходов. Если затраты не оплачиваются добровольно, администрация Владивостока взыскивает их через суд.