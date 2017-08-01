Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке

«Тайное» место было раскрыто

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Жители Владивостока вновь заметили странных людей, которые вооружившись шприцами, спрятались в районе Народного проспекта. Очевидцам даже удалось снять видео, как молодые люди, поочередно вкалывают какое-то вещество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА Приморье 24.

На видеозаписи видно, что молодым людям в процессе всего действия было весело. После того, как они покинули свое «тайное» место, на месте были обнаружены использованные шприцы.

Напомним, на прошлой неделе недалеко от детской площадки, корреспонденты ИА Приморье 24 неоднократно наблюдали за тем, как группа людей направлялась к подпорной стене, где они употребляли неизвестные вещества.