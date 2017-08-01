Завтра Владивосток утром окутает туман 18:01, 01 августа Завтра Владивосток утром окутает туман
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий 17:47, 01 августа Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
Женщина погибла в ДТП в Приморье 17:44, 01 августа Женщина погибла в ДТП в Приморье
Новостная лента
Август, 01 вторник
18:31
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:31
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
18:31
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
18:01
Завтра Владивосток утром окутает туман
17:47
Неделя во Владивостоке началась с 70 аварий
17:44
Женщина погибла в ДТП в Приморье
17:34
На Спортивной набережной Владивостока чуть не утонул ребенок
17:23
Во Владивостоке с начала 2017 года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций
17:12
Жительница Владивостока украла дорогой аксессуар в известном магазине в центре города Видео
17:05
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
17:01
Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам
16:49
Очередной автомобиль сгорел в Приморье Видео
16:37
Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов Фото
16:26
Группа странных людей играла в «медиков» во Владивостоке Видео
16:12
На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России
16:01
V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа
15:48
Жительница Владивостока на популярном сайте продавала опасные средства для похудения
15:36
Во Владивостоке начался ремонт дворовых территорий по федеральной программе Фото
15:24
В Приморье устранены все последствия июльских ливней
15:11
В Приморье остановили вагон протухающей рыбы
14:59
Фильм «На районе», отснятый во Владивостоке, получил рибейт
14:47
В Приморье задержан сбежавший осужденный
14:36
Гороскоп на август 2017 года
14:25
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
14:14
Владивостокский силач установит новый мировой рекорд
14:01
Приморцев атакуют кишечные инфекции
13:50
Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
13:38
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних Фото
13:31
В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»
13:20
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной Видео
13:09
Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
12:59
За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:51
Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Жительница Владивостока украла дорогой аксессуар в известном магазине в центре города

Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения
Фото: dpskontrol_125rus Фото: dpskontrol_125rus
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Из магазина в центре города неизвестная похитила дорогой аксессуар, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в магазине Terranova. Женщина с маленьким ребенком на руках легким движением руки "прихватила" чужой аксессуар. Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения. Руководство магазина сообщило, что очки были оставлены их другой покупательницей. Пострадавшая положила очки на вещи, чтобы поближе рассмотерть понравившееся платье. А когда обернулась, то очков уже не обнаружила. По ее словам, аксессуар стоит немаленьких денег.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: +7-994-000-05-29.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Очередной автомобиль сгорел в Приморье
16:49, 01 августа 2017 Очередной автомобиль сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России
16:12, 01 августа 2017 На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России

Причиной стали в том числе и проблемы со здоровьем

Жительница Владивостока на популярном сайте продавала опасные средства для похудения
15:48, 01 августа 2017 Жительница Владивостока на популярном сайте продавала опасные средства для похудения

Злоумышленница получила срок

В Приморье остановили вагон протухающей рыбы
15:11, 01 августа 2017 В Приморье остановили вагон протухающей рыбы

Жадность приморских бизнесменов едва не погубила новую партию продукции для запада РФ

Приморцев атакуют кишечные инфекции
14:01, 01 августа 2017 Приморцев атакуют кишечные инфекции

Сезон опасных для здоровья вирусов и палочек открыт

Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних
13:38, 01 августа 2017 Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних

Дети самовольно ушли из детского дома

Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
13:09, 01 августа 2017 Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных

Во время пожара в лечебном профилактическом учреждении Владивостока произошла трагедия