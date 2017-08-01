Жительница Владивостока украла дорогой аксессуар в известном магазине в центре города

Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Из магазина в центре города неизвестная похитила дорогой аксессуар, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в магазине Terranova. Женщина с маленьким ребенком на руках легким движением руки "прихватила" чужой аксессуар. Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения. Руководство магазина сообщило, что очки были оставлены их другой покупательницей. Пострадавшая положила очки на вещи, чтобы поближе рассмотерть понравившееся платье. А когда обернулась, то очков уже не обнаружила. По ее словам, аксессуар стоит немаленьких денег.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: +7-994-000-05-29.

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