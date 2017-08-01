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Календарь стрижек на август-2017

Как прическа скажется на благополучии?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

На своей странице в Fb астролог Александр Ремпель опубликовал гороскоп на август для всех знаков Зодиака, сообщает РИА VladNews.

Восточная астрология, в отличие от западной, обращает внимание на любое действие человека как на изменение качества жизни. Даже самая обычная стрижка волос может коренным образом изменить вашу судьбу. Дни обрезания волос имеют как благотворное влияние на дальнейшую судьбу человека - влияют позитивно на долголетие, удачу и внешнюю привлекательность; так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду. Тибетский календарь ориентирован на лунные дни, которые не совпадают с лунными днями по европейской астрологической традиции. Под стрижкой подразумевается действие, укорачивающее волосы более чем на 3 мм.

1 августа стрижка волос привлечет болезни.

2 августа стрижка волос привлекает удачу и улучшает работу органов чувств.

3 августа стрижка волос принесет остроту чувств и проницательность ума.

4 августа стрижка волос привлечет несчастья и угрозу для жизни, автоаварии.

5 августа стрижка волос привлечет к вам удачу и красивый внешний вид.

6 августа стрижка способствует улучшению в деятельности, увеличению собственности, приобретению недвижимости.

7 августа стрижка волос способствует потере внимания к вам со стороны любимых и провоцирует уход любимых.

8 августа стрижка волос привлекает несчастья, проблемы в отношениях, к детям привлекаются плохие привычки.

9 августа стрижка волос принесет препятствия в жизни, болезни и проблемы с психикой.

10 августа в результате стрижки волос привлечете потери и кражи.

11 августа в результате стрижки волос увеличивается продолжительность жизни.

12 августа в результате стрижки волос привлечете проблемы с желудочно-кишечным трактом.

13 августа в результате стрижки волос возрастет ваше обаяние, улучшится благополучие.

14 августа стрижка волос принесет улучшение финансового положения и способствует приобретению недвижимости.

15 августа стрижка волос улучшает благосостояние и улучшает цвет лица.

16 августа стрижка волос привлечет заразные болезни.

17 августа стрижка волос ухудшает зрение.

18 августа стрижка волос принесет счастье и удачу.

19 августа стрижка волос привлечет обаяние и красоту.

20 августа стрижка волос привлекает болезни, ухудшает потенцию у мужчин.

21 августа стрижка волос привлекает встречи с врагами и несчастья, угрозу травм, смертельные опасности.

22 августа стрижка волос приведет к сокращению продолжительности жизни.

23 августа стрижка волос принесет в вашу жизнь конфликты, ссоры и юридические проблемы.

24 августа стрижка волос привлечет проблемы с деньгами и потери.

25 августа стрижка волос привлечет заболевания горла, рта.

26 августа стрижка волос привлечет приобретение недвижимости, автотранспорта и улучшит благополучие.

27 августа стрижка волос привлекает простудные и инфекционные заболевания.

28 августа стрижка волос привлекает ссоры и тяжбы в вашу жизнь, административные и юридические наказания.

29 августа стрижка волос продляет жизнь и привлекает богатство.

30 августа стрижка волос привлечет болезни.

31 августа стрижка волос привлекает удачу и улучшает работу органов чувств.

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