В Приморье сократят количество аварийно-опасных участков дорог

Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в крае

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги», который призван сократить количество аварийно-опасных участков и увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Реализация проекта находится на контроле.

Данная программа рассчитана до 2025 года. До конца 2018 года будут произведены ремонтные дороги, а уже с 2019 года дорожники перейдут к более глобальным проектам. В 2017 году ремонтные работы будут завершены 1 октября.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на автомобильной дороге Артем–Находка–Порт Восточный по пяти основным направлениям – на дорогах четырех муниципальных образований, входящих в состав агломерации, а также на трассах краевого значения.