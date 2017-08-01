Во Владивостоке идет капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов

В ближайшее время планируется начать ремонт на спортивных площадках на Громова, 12 и Русской, 13

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Шесть муниципальных спортивных сооружений будут капитально отремонтированы в этом году во Владивостоке. Среди них - хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт.

На четырех из них работы уже начались.Так, на двух хоккейных коробках - на улицах Русской, 86 и Борисенко, 58, на спортивной площадке на Славянской, 17 и на теннисном корте на Кутузова, 3а проведены работы по демонтажу изношенного покрытия и старых бортов.

В ходе ремонта на спортивных площадках появится новое асфальтовое покрытие, будут установлены кольца для игры в баскетбол и ворота для мини-футбола, на хоккейных коробках строители проведут дренажные работы, установят современные пластиковые борта с ограждениями, а на теннисном корте появится профессиональное покрытие. На всех объектах будет работать освещение для занятия спортом в вечернее время суток.

В ближайшее время планируется начать ремонт на спортивных площадках на Громова, 12 и Русской, 13. На этих объектах также появится новое асфальтовое покрытие, будут установлены кольца для игры в баскетбол и ворота для мини-футбола.

«Долгое время объекты находились в ненадлежащем состоянии, а некоторые в полуразрушенном виде. Несколько лет назад объекты оформили в муниципальную собственность, а в этом году удалось предусмотреть деньги в бюджете и подрядчик приступил к работам. Плановая деятельность администрации Владивостока по ремонту спортивных объектов создаст условия для занятий спортом жителей города в любое время года», - рассказал заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Александр Кисиль.

В настоящее время подрядные организации изготавливают ограждения, после чего старая сетка и столбы будут демонтированы, а рабочие смогут приступить к монтажу новых бортов и остальным работам.