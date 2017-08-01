Жители и гости Владивостока могут приобрести рыбу по минимальным ценам

Специалисты проводят мониторинг цен на продукты

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли регулярно проводят мониторинг цен на продукты, в том числе на рыбу во Владивостоке. Они отмечают, что цена зависит от размера, сорта и производителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По словам специалистов, самая низкая цена на горбушу зафиксирована в супермаркете «Фреш-25» – 240 рублей за килограмм.

Так, камбалу от 70 рублей можно приобрести на “Рыбном рынке” и на общегородской ярмарке, где также самая доступная цена на навагу и сельдь – от 80 и 50 рублей соответственно.

Специалисты уверены, что для сдерживанию роста розничных цен на рыбу и рыбопродукцию необходимо исключить посредников между рыбаками и предприятиями торговли, увеличить холодильные мощности.