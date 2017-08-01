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На минувших выходных в Турции погибли пятеро туристов из России

Причиной стали в том числе и проблемы со здоровьем
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по туризму.  Четверо погибли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Во избежание несчастных случаев необходимо учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие, а также соблюдать нижеприведенные рекомендации Роспотребнадзора.

Рекомендации по сохранению здоровья в туристических поездках

Люди, проживающие постоянно в странах с умеренным климатом, приезжая в страны с тропическим и субтропическим климатом, нуждаются в адаптации. Поэтому, планируя поездку, заложите пару дней на акклиматизацию, особенно если вы собираетесь отдыхать с ребенком.

Опасности

На отдыхе туристы часто страдают от солнечных и тепловых ударов. Чтобы избежать недомогания, необходимо:

- носить одежду из легких и натуральных тканей;

- носить летний головной убор;

- смазывать открытые участки кожи кремом от загара;

- увеличить количество потребления жидкости;

- ограничить прием алкогольных напитков.

Кроме этого, во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Ни в коем случае не трогайте сами и не разрешайте детям трогать кошек, собак и других животных, потому что эти животные опасны практически во всех странах.

Если же контакта с местным животным избежать не удалось и при этом вы получили укус, оцарапывание или просто ослюнение, то обязательно тщательно промойте водой с мылом пострадавшую часть тела. После этого стоит сразу же обратиться к врачу, который решит, есть ли необходимость в проведении прививок против бешенства и столбняка.

В некоторых странах опасность могут представлять укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к серьезным нарушениям здоровья.

Стоит помнить, что и привычные нам кровососущие насекомые могут быть опасны, в частности блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи являются переносчиками тропических инфекционных и паразитарных заболеваний.

Чтобы во время отдыха на природе не было осложнений и проблем со здоровьем, необходимо:

- избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми;

- одевать одежду с длинными рукавами и брюки;

- носить ботинки с плотными гетрами или носками;

- применять репелленты;

- в вечернее и ночное время пользоваться электрическим фонариком, даже в городах.

Правила проживания

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют всем туристам для полноценного и безопасного путешествия отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. Если вы обнаружили в номере комаров, блох или грызунов, немедленно поставьте в известность администрацию и настоятельно попросите их принять срочные меры по уничтожению насекомых. В местах скопления летающих насекомых требуйте, чтобы на окна и двери установили сетки, а над кроватью - полог. Кроме этого, попросите установить в вашем номере электрофумигаторы.

Правила питания

В незнакомой стране, особенно с жарким климатом, старайтесь есть только в тех заведениях, где заведомо используются продукты гарантированного качества промышленного производства.

Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей.

Крайне опасно покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, пробовать продукты традиционной национальной кухни, просроченные продукты, которые не прошли гарантированную технологическую обработку, а также продукты, приобретенные в местах уличной торговли.

Общие правила безопасности

Чтобы избежать досадных неприятностей на отдыхе, купайтесь только в бассейнах и специальных водоемах, около которых оборудованная пляжная зона. Кроме этого, опасно лежать на пляже без подстилки и ходить по земле и по песку без обуви.

Во время прогулок не стоит приобретать меховые и кожаные изделия у частных торговцев, они могут быть ненадлежащего качества. Также не стоит покупать на улице животных и птиц.

Крайне важно во время всего путешествия и при любых условиях соблюдать правила личной гигиены.

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