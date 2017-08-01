Жительница Владивостока на популярном сайте продавала опасные средства для похудения

Злоумышленница получила срок

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Жительница Владивосток осуждена за незаконное хранение в целях сбыта, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка, будучи уведомленной под роспись сотрудниками полиции о том, что на территории Российской Федерации запрещен оборот сильнодействующих веществ, с целью извлечения материальной выгоды разместила на популярном сайте объявление о продаже препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество.

После обращения к ней потенциальных покупателей, которые являлись участниками оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», женщина под видом биологически - активных добавок реализовала потребителям китайские препараты в капсулах, содержащие сильнодействующее вещество – сибутрамин, оборот которого запрещен на территории Российской Федерации.

Попытка сбыть партию такого препарата происходила под контролем сотрудников УМВД Росси по Приморскому краю, после чего незаконная деятельность продавца была пресечена.

Уголовное дело по ходатайству фигурантки рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.