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Владивостокский силач установит новый мировой рекорд

Мероприятие пройдет в небольшом приморском городке
Фото: из личного архива Ивана Савкина Фото: из личного архива Ивана Савкина
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В пятницу, 4 августа, в 12 часов в Большом Камне приморский силач Иван Савкин – «Горный тигр» намерен сдвинуть с места поезд, масса которого более 512 тонн, сообщает РИА VladNews.

Владивостокский силач намерен побить собственный мировой рекорд, установленный 14 декабря 2015 года в г. Спасск-Дальний.

Жители и гости Большого Камня приглашаются стать свидетелями данного события, которое поможет городу попасть в мировую спортивную летопись.

Мероприятие пройдет по адресу: г.Большой Камень, ОП "Красный вымпел" ул. Заводская, 1 (ж/д тупик "Доброфлота").

Для того, чтобы стать свидетелями первого мирового рекорда в г. Большой Камень необходимо до 20 часов 3 августа написать сообщение (смс или ватсап), указать свою Ф.И.О.; "заявка на рекорд" и отправить по телефону организатора: 89089940098 - Александр Владимирович Андрюхин.

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