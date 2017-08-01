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Общество

В Приморье устранены все последствия июльских ливней

Ущерб был причинен минимальный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В Приморском крае, где обильные осадки вызвали подтопления, аварийно-восстановительные работы завершены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

После успешной ликвидации последствий стихии отряд Амурского спасательного центра МЧС России вернулся к месту постоянной дислокации в Хабаровский край. Анализ гидрологической ситуации позволяет сделать вывод, что предпринятые руководством края заблаговременные меры позволили существенно минимизировать ущерб, жилой сектор от большой воды практически не пострадал.

Напомним, что 19-20 июля Приморский край накрыл циклон с дождями, по интенсивности сравнимыми с тайфуном. За двое суток, по данным специалистов Примгидромета, выпало до месячной нормы осадков. В этот раз особенно много ливневых дождей досталось восточным территориям края - г.Уссурийск, Чугуевскому и Яковлевскому районов. Однако последствия стихии не были катастрофическими – подтоплений населенных пунктов, происшествий на социально значимых объектах не зарегистрировано, транспортное сообщение не нарушено, аэропорт и железнодорожный вокзал работали в штатном режиме.

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