Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних

Дети самовольно ушли из детского дома

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Вечером в воскресенье, 30 июля, два подростка самовольно покинули детский сад, находившейся по адресу Космонавтов, 19а, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control. Воспитанники Сысоев Богдан Сергеевич, 24.12.2002г.р., и Палкин Виталий Константинович, 31.12.2000г.р.

Приметы Сысоева Богдана Сергеевича: на вид 14 лет; рост 161-175; лицо овальное, европейское; телосложение средние; глаза серые, рот средний, губы тонкие, ходит в развалку, короткая стрижка. Был одет: рубашка коричнево-красного цвета, шорты черного цвета, кепка, легкая ветровка темного цвета, сланцы.

Приметы Палкина Виталия Константиновича: на вид 16лет, рост 161-175; лицо овальное, европейское; брови дугообразные, глаза средние карие; губы средние; короткая стрижка; маленький шрам на лбу. Был одет: футболка серая с темными рукавами, джинсовые шорты синие, кроссовки темного цвета, черный маленький рюкзак.

При обнаружении вышеуказанных детей просьба сообщить в ближайший отдел полиции. А так же сообщить по тел.: 2-66-86-78, 8-914-072-73-46, 2-65-37-95.