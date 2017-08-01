Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье 13:50, 01 августа Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних 13:38, 01 августа Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних (Фото)
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края 13:10, 01 августа Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края (Фото)
Новостная лента
Август, 01 вторник
13:58
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:58
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
13:58
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
13:50
Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
13:38
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних Фото
13:31
В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»
13:20
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной Видео
13:10
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
13:09
Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
12:59
За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:51
Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
12:42
Приморские синоптики не исключают влияние супертайфуна Noru на Приморье Фото
12:35
Неделя грудного вскармливания наступила в Приморье
12:24
Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня
12:12
Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам
12:01
Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки Видео
11:48
Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке
11:37
Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу Эксклюзив
11:29
Крупные соревнования по боулингу впервые принял Владивосток Видео
11:20
Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты
11:11
В лесу в Приморье пропал парень
11:01
Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки
10:47
Разговор с Андреем Калачинским: О культуре Фото
10:36
Огромный леопард появится во Владивостоке
10:24
В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
10:14
Поднимется ли евро до 72 рублей?
10:12
В Приморье сбежал осужденный Фото
10:01
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
09:51
Серийного грабителя осудили во Владивостоке
09:40
ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год Эксклюзив
09:13
Пассажир такси во Владивостоке ограбил водителя и не заплатил за поездку
09:01
Известная мотоциклистка насмерть разбилась во Владивостоке Фото
08:47
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних

Дети самовольно ушли из детского дома
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Вечером в воскресенье, 30 июля, два подростка самовольно покинули детский сад, находившейся по адресу Космонавтов, 19а, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control. Воспитанники Сысоев Богдан Сергеевич, 24.12.2002г.р., и Палкин Виталий Константинович, 31.12.2000г.р.

Приметы Сысоева Богдана Сергеевича: на вид 14 лет; рост 161-175; лицо овальное, европейское; телосложение средние; глаза серые, рот средний, губы тонкие, ходит в развалку, короткая стрижка. Был одет: рубашка коричнево-красного цвета, шорты черного цвета, кепка, легкая ветровка темного цвета, сланцы.

Приметы Палкина Виталия Константиновича: на вид 16лет, рост 161-175; лицо овальное, европейское; брови дугообразные, глаза средние карие; губы средние; короткая стрижка; маленький шрам на лбу. Был одет: футболка серая с темными рукавами, джинсовые шорты синие, кроссовки темного цвета, черный маленький рюкзак.

При обнаружении вышеуказанных детей просьба сообщить в ближайший отдел полиции. А так же сообщить по тел.: 2-66-86-78, 8-914-072-73-46, 2-65-37-95.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
13:09, 01 августа 2017 Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных

Во время пожара в лечебном профилактическом учреждении Владивостока произошла трагедия

За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:59, 01 августа 2017 За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей

К ответственности были привлечены 261 водитель

Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
12:51, 01 августа 2017 Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети

Мужчина оказался в соцсетях "во всей красе"

Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу
11:37, 01 августа 2017 Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу

Женщина получила тяжелый перелом правого бедра

В лесу в Приморье пропал парень
11:11, 01 августа 2017 В лесу в Приморье пропал парень

Поиски продолжаются вот уже третьи сутки

В Приморье сбежал осужденный
10:12, 01 августа 2017 В Приморье сбежал осужденный

ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать помощь

За сутки в Приморье потушили пять пожаров
10:01, 01 августа 2017 За сутки в Приморье потушили пять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить