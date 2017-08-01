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Культура

Фильм «На районе», отснятый во Владивостоке, получил рибейт

Съемки картины проходили осенью прошлого года
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Кинокомпания, снявшая художественный фильм «На районе» с Данилой Козловский в главной роли, получила первую в истории России субсидию на возмещение затрат – рибейт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что субсидия была введена в ноябре 2016 года. По ней до 15% затрат съемочных групп на кинопроизводство на территории края компенсируются из регионального бюджета.

Проект фильма «На районе» оценила специальная конкурсная комиссия. Фильм «На районе» соответствует критериям, условиям и требованиям, определенным постановлением Администрации Приморского края.

Стоит отметить, что система рибейтов работает очень успешно уже в нескольких странах мира.

Сейчас в Приморье идет подготовка к съемкам нескольких проектов. Съемки художественного фильма кинокомпании Good story media под рабочим названием «На край света» пройдут во Владивостоке уже в середине августа. В сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съемочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идет поиск локаций для двух азиатских проектов, съемки которых запланированы на 2018 год. А 14 сентября во всех кинотеатрах страны состоится премьера приключенческой комедии «Напарник», съемки которой проходили во Владивостоке два года назад.

В 2017 году Фонд кино поддержал три проекта, съемки которых будут осуществляться во Владивостоке. Это комедия «Энский Робинзон» компании «2Д Целлулоид», главные роли которой исполнят Александр Паль и Михаил Ефремов. Съемки картины начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские» продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. На февраль 2018 года запланированы съемки спортивной драмы «Один вдох» кинокомпании «Общественное Мнение». Режиссером выступит Елена Хазанова, главные роли сыграют Виктория Исакова и Евгений Миронов.

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