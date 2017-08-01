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Спорт

V городской турнир по дворовому футболу среди подростков Владивостока стартует 21 августа

Дворовым командам следует подавать заявки в установленной форме
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке с 21 по 25 августа на стадионах школ № 61 (ул. Бородинская, 27) и № 59 (ул. Терешковой, 25) будет разыгран V кубок по дворовому футболу среди непрофессиональных команд. Об этом стало известно сегодня, 1 августа, на заседании оргкомитета по подготовке и проведению турнира.

В заседании оргкомитета приняли участие организаторы турнира – специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» и управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. Они обсудили вопросы медицинского обеспечения соревнований – в этом организаторам помогут студенты Тихоокеанского медицинского университета.

Также в ходе заседания было озвучено, что команды-призеры получат кубки, медали и памятные подарки. А юные футболисты, победившие в индивидуальных номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь», получат от организаторов специальные призы. Приятный сюрприз для подростков подготовил официальный партнер турнира – батутный парк JumpTown.

Принять участие в розыгрыше V летнего футбольного кубка приглашаются спортсмены двух возрастных групп: старшей – 2000-2001 годов рождения и младшей – 2002 года рождения и младше. Состав команды: семь полевых игроков, вратарь, четыре запасных. К участию в турнире допускаются команды меньшего состава, но не менее семи игроков.

«На участие в турнире по футболу среди непрофессиональных команд поступило 10 правильно заполненных заявок, – отметил специалист МРЦ Павел Докучаев. – Заявки мы принимаем до 14 августа на е-mail: turnir@mrc-vlad.ru».

Дворовым командам следует подавать заявки в установленной форме, скачать бланк можно на сайте mrc-vlad.ru, он также прикреплен к новости.

Для информации:

Подробную информацию о предстоящем турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 89143343655 (Чеботарев Игорь Андреевич), 89644318402 (Докучаев Павел Владимирович), а также в социальных сетях: ВКонтакте, инстаграме @mrc_vladivostok.

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