В Приморье остановили вагон протухающей рыбы

Жадность приморских бизнесменов едва не погубила новую партию продукции для запада РФ

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Более 60 тонн недомороженной горбуши хотели отправить предприниматели из Приморья потребителям в западные регионы России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Дальнейшее движение вагонов остановлено. Продукция отправлена на дозаморозку.

Так, в ходе ветеринарного контроля на транспорте инспекторами Россельхознадзора в морском рыбном порту Владивостока обнаружено несколько автомобильных фур с крупной партией недомороженной горбуши. Вес партии составил немногим более 60 тонн. Загрузка большегрузов осуществлялась прямо с борта судна, только что прибывшего из районов рыбного промысла. Рыбопродукция должна была отправиться в западные российские регионы.

Как показали проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры, температура в толще отправляемых на запад России горбуши составила от минус 12,0 °С до минус 13,3 °С при необходимых минус 18 градусах.

В соответствии с вынесенным Управлением Россельхознадзора края предписанием, в настоящее время дальнейшее движение недомороженной рыбы остановлено. После дозаморозки от продукции будут отобраны пробы и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Решение о дальнейшей отправке будет принято после получения лабораторных результатов.

По информации специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, при условиях, когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и препятствует процессам её окисления. В результате несоблюдения температурного режима при длительной транспортировке отправляемой с Дальнего Востока на запад России рыбной продукции теряются её качественные и питательные свойства. Потери температуры негативно влияют на внешний вид поставляемой рыбы, делая её непривлекательной для покупателей в европейских регионах страны.

Как сообщалось ранее в ряде СМИ, в ходе работы конференции «Вопросы применения Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», вступающего в силу 01 сентября 2017 года, прошедшей 27 июля этого года в г. Южно-Сахалинске, заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук указал, что рыба потребителям в европейскую часть России доставляется с температурными нарушениями и в результате никому не нужна, никто её не покупает.