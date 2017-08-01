Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края 15:15, 01 августа Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края (Фото)
В Приморье задержан сбежавший осужденный 14:47, 01 августа В Приморье задержан сбежавший осужденный
Гороскоп на август 2017 года 14:36, 01 августа Гороскоп на август 2017 года
Новостная лента
Август, 01 вторник
15:29
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
15:29
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
15:29
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
15:24
В Приморье устранены все последствия июльских ливней
15:15
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
15:11
В Приморье остановили вагон протухающей рыбы
14:59
Фильм «На районе», отснятый во Владивостоке, получил рибейт
14:47
В Приморье задержан сбежавший осужденный
14:36
Гороскоп на август 2017 года
14:25
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
14:14
Владивостокский силач установит новый мировой рекорд
14:01
Приморцев атакуют кишечные инфекции
13:50
Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
13:38
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних Фото
13:31
В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»
13:20
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной Видео
13:09
Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
12:59
За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:51
Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
12:42
Приморские синоптики не исключают влияние супертайфуна Noru на Приморье Фото
12:35
Неделя грудного вскармливания наступила в Приморье
12:24
Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня
12:12
Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам
12:01
Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки Видео
11:48
Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке
11:37
Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу Эксклюзив
11:29
Крупные соревнования по боулингу впервые принял Владивосток Видео
11:20
Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты
11:11
В лесу в Приморье пропал парень
11:01
Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки
10:47
Разговор с Андреем Калачинским: О культуре Фото
10:36
Огромный леопард появится во Владивостоке
10:24
В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье остановили вагон протухающей рыбы

Жадность приморских бизнесменов едва не погубила новую партию продукции для запада РФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Более 60 тонн недомороженной горбуши хотели отправить предприниматели из Приморья потребителям в западные регионы России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Дальнейшее движение вагонов остановлено. Продукция отправлена на дозаморозку.

Так, в ходе ветеринарного контроля на транспорте инспекторами Россельхознадзора в морском рыбном порту Владивостока обнаружено несколько автомобильных фур с крупной партией недомороженной горбуши. Вес партии составил немногим более 60 тонн. Загрузка большегрузов осуществлялась прямо с борта судна, только что прибывшего из районов рыбного промысла. Рыбопродукция должна была отправиться в западные российские регионы.

Как показали проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры, температура в толще отправляемых на запад России горбуши составила от минус 12,0 °С до минус 13,3 °С при необходимых минус 18 градусах.

В соответствии с вынесенным Управлением Россельхознадзора края предписанием, в настоящее время дальнейшее движение недомороженной рыбы остановлено. После дозаморозки от продукции будут отобраны пробы и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Решение о дальнейшей отправке будет принято после получения лабораторных результатов.

По информации специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, при условиях, когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и препятствует процессам её окисления. В результате несоблюдения температурного режима при длительной транспортировке отправляемой с Дальнего Востока на запад России рыбной продукции теряются её качественные и питательные свойства. Потери температуры негативно влияют на внешний вид поставляемой рыбы, делая её непривлекательной для покупателей в европейских регионах страны.

Как сообщалось ранее в ряде СМИ, в ходе работы конференции «Вопросы применения Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», вступающего в силу 01 сентября 2017 года, прошедшей 27 июля этого года в г. Южно-Сахалинске, заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук указал, что рыба потребителям в европейскую часть России доставляется с температурными нарушениями и в результате никому не нужна, никто её не покупает.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцев атакуют кишечные инфекции
14:01, 01 августа 2017 Приморцев атакуют кишечные инфекции

Сезон опасных для здоровья вирусов и палочек открыт

Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних
13:38, 01 августа 2017 Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних

Дети самовольно ушли из детского дома

Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
13:09, 01 августа 2017 Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных

Во время пожара в лечебном профилактическом учреждении Владивостока произошла трагедия

За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:59, 01 августа 2017 За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей

К ответственности были привлечены 261 водитель

Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
12:51, 01 августа 2017 Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети

Мужчина оказался в соцсетях "во всей красе"

Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу
11:37, 01 августа 2017 Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу

Женщина получила тяжелый перелом правого бедра

В лесу в Приморье пропал парень
11:11, 01 августа 2017 В лесу в Приморье пропал парень

Поиски продолжаются вот уже третьи сутки